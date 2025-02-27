Депутат Журова: «Между Россией и США надо провести не футбольный, а хоккейный матч – сразу после встречи Путина с Трампом. С приглашением на него лидеров двух стран»

Светлана Журова считает, что нужно провести хоккейный матч между Россией и США.

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр футбольной сборной США, не исключил проведение товарищеского матча с Россией.

– Могут ли еще допустить сборную России по хоккею к участию в Олимпиаде 2026 года в случае восстановления членства ОКР в МОК?

– Да, конечно. Если вот буквально все переговоры состоятся, я думаю, что это очень вероятно. И вообще я считаю, что между Россией и США надо провести не футбольный, а хоккейный матч. Перед чемпионатом мира.

И это будет хорошим заключением встречи Путина с Трампом . Сразу после встречи. С приглашением на него лидеров двух стран, – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.