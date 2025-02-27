Депутат Журова: «Между Россией и США надо провести не футбольный, а хоккейный матч – сразу после встречи Путина с Трампом. С приглашением на него лидеров двух стран»
Светлана Журова считает, что нужно провести хоккейный матч между Россией и США.
Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр футбольной сборной США, не исключил проведение товарищеского матча с Россией.
– Могут ли еще допустить сборную России по хоккею к участию в Олимпиаде 2026 года в случае восстановления членства ОКР в МОК?
– Да, конечно. Если вот буквально все переговоры состоятся, я думаю, что это очень вероятно. И вообще я считаю, что между Россией и США надо провести не футбольный, а хоккейный матч. Перед чемпионатом мира.
И это будет хорошим заключением встречи Путина с Трампом. Сразу после встречи. С приглашением на него лидеров двух стран, – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости