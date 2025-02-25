Ротенберг об ОИ-2018: «Хорошо помню путь к золоту – причастные знают, сколько усилий было вложено. Спасибо игрокам, тренерам, врачам, болельщикам и руководству страны»

Роман Ротенберг высказался о победе России на Олимпиаде-2018.

Тогда российские хоккеисты, выступавшие под нейтральным флагом, обыграли в финале сборную Германии (4:3 ОТ). Ротенберг тогда занимал пост главы штаба сборной.

«25 февраля 2018 года – одна из самых важных дат в новейшей истории нашего хоккея. Уже семь лет прошло с победного финала Олимпиады в Пхенчхане, а путь к олимпийскому золоту я хорошо помню до сих пор.

Все, кто причастен к этому триумфу, знают, сколько усилий, времени и эмоций было вложено в подготовку. Борьба за допуск на Игры нашей сборной и отдельных хоккеистов, подбор состава, тяжелые тренировки, непростой путь к финалу – все это требовало максимальной отдачи от каждого. Победа в решающей игре стала заслуженной наградой за многомесячную и даже многолетнюю работу.

Особенно трогательным моментом стало награждение, когда вся команда, несмотря на ограничения, дружно исполнила гимн России. Пела вместе с болельщиками, заглушая музыку на стадионе. Это был не просто жест – это была благодарность стране, команде, каждому, кто верил в Россию.

Сегодня, спустя годы, мы снова вспоминаем тот день с благодарностью. Спасибо игрокам, тренерам, врачам, руководству нашей страны и Олимпийского комитета – всем, кто был частью этой истории.

Спасибо болельщикам, чья поддержка вдохновляла нас на победу. И, конечно, спасибо судьбе за возможность доказать, что даже в самых сложных условиях можно достичь вершины», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг о финале ОИ-2018: «Поступил важный звонок из Москвы, мне сказали: как можно проигрывать немцам? Это был самый жесткий разговор в моей жизни. В тот момент забил Гусев»