Ротенберг о допуске России на ОИ-2026: «Шансы очень хорошие. Сила – в правде. Давайте понаблюдаем за тем, о чем договорятся руководители стран»
Роман Ротенберг оценил шансы на допуск сборной России на Олимпиаду-2026.
– С приходом Дональда Трампа в мире все кардинально меняется с каждым днем. Министр спорта Михаил Дегтярев даже сказал «Матч ТВ», что Россия поедет на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес под своим флагом и гимном. Есть ли надежда, что сборную России допустят на Олимпиаду в Милан?
– Я думаю, это 100 процентов так. Шансы у нас очень хорошие. Это мое личное мнение. И давайте понаблюдаем за тем, о чем договорятся руководители наших стран.
И когда уже будет договоренность, от этого можно будет отталкиваться дальше, однозначно утверждая, что мы участвуем в Олимпиаде.
Но к этому все идет. Мы так и говорили, что правда восторжествует. Так и должно быть. Ведь сила – в правде, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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