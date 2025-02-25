Роман Ротенберг оценил шансы на допуск сборной России на Олимпиаду-2026.

– С приходом Дональда Трампа в мире все кардинально меняется с каждым днем. Министр спорта Михаил Дегтярев даже сказал «Матч ТВ», что Россия поедет на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес под своим флагом и гимном. Есть ли надежда, что сборную России допустят на Олимпиаду в Милан?

– Я думаю, это 100 процентов так. Шансы у нас очень хорошие. Это мое личное мнение. И давайте понаблюдаем за тем, о чем договорятся руководители наших стран.

И когда уже будет договоренность, от этого можно будет отталкиваться дальше, однозначно утверждая, что мы участвуем в Олимпиаде .

Но к этому все идет. Мы так и говорили, что правда восторжествует. Так и должно быть. Ведь сила – в правде, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.