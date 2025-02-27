Кудашов о хите Акользине против Чернова: «В 90-х били не так, там головы слетали, никто внимания не обращал. Тренер ругал тех в нападении, кто голову убирал»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры со СКА.

Московский клуб одержал победу со счетом 1:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде форвард СКА Павел Акользин провел жесткий силовой прием против нападающего гостей Артема Чернова.

– В общем и целом игра удалась. Есть компоненты, которые всегда не получаются, таких было тоже достаточно. Но общий рисунок сегодня был выполнен.

– Вы понимали, что соперник будет играть строго в обороне?

– Мы уже на какую игру выходим и не думаем о сопернике. Да, мы учитываем игровой стиль соперника, но делаем свое дело. Сегодня у нас была конкретная цель.

– Когда получили пятиминутное большинство, то ничего не показали. Почему?

– Любая команда сильно обрадуется, когда получает пятиминутное большинство. То, что мы его не использовали… Не все получается в каждой игре. В позапрошлом матче мы так же не смогли реализовать пятиминутное большинство. Это потенциал, который мы должен сейчас развить.

– Вы хоккеист, вышедший из 1990‑х. Как относитесь к фолу Акользина на Чернове? В те времена, наверное, голову бы свернули за это?

– В те времена били не так и никто на это внимания не обращал. Если вы посмотрите, как играл Юшкевич , Наместников , там головы слетали, там вообще никто на это не смотрел. Тренер ругал тех в нападении, кто голову убирал.

– То есть Акользин мягко ударил?

– По правилам ударил. Человек проводит чистый силовой прием. Я всегда за то, что должна быть силовая борьба. Мы уходим от нее. Вы посмотрите, у бортов виноваты не те, кто бьют, а те, кто подходят к борту, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .