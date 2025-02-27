Ротенберг после 0:1 от «Динамо»: «Дацюк, который выступал в СКА, отрабатывал в защите, поэтому выигрывал Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Но лучшая оборона – это нападение»

Роман Ротенберг вспомнил успехи Павла Дацюка, говоря о поражении СКА от «Динамо».

Петербургский клуб уступил бело-голубым со счетом 0:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Первое, что бросилось в глаза – это другая игра в обороне. Были капитальные перестроения?

– Честно, никаких капитальных перестроений не было. Пять в атаке, пять в обороне. Сегодня мы отработали в обороне впятером. Каждый отрабатывал, поэтому соперник ничего не создал.

Подвело удаление, но мы не пропустили в меньшинстве. Выстояли меньшинство, однако оставили много сил. Когда были атаки с ходу у соперника, мы не давали им ничего создать.

Есть еще пара идей, как больше забивать. Но лучшая оборона – это нападение. При этом каждый игрок должен отрабатывать в обороне.

Павел Дацюк , который играл в СКА, всегда отрабатывал в обороне, поэтому он выигрывал Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. Он единственный, кто выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина , – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.