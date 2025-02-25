Григоренко о победе на ОИ-2018: «Звание олимпийского чемпиона с тобой на всю жизнь, и неважно, были там игроки НХЛ или нет»

Михаил Григоренко высказался о золотой медали Олимпиады-2018.

Российские хоккеисты, выступавшие под нейтральным флагом, обыграли сборную Германии (4:3 ОТ).

– Вы сами помнили о том, что сегодня – годовщина, как вы завоевали золото зимних Игр в Пхенчхане?

– Да. Я позавчера увидел где‑то, что 25 февраля будет семь лет с момента той Олимпиады. И сейчас прекрасно помню тот день. Вообще те игры хорошо остались в памяти.

Классный момент жизни, когда я впервые попал на Олимпиаду. Посмотрел, как все происходит изнутри, стал частью такого великого события. Тем более мы там выиграли золотые медали.

И финал получился невероятным. Вроде бы все неплохо складывалось, мы открыли счет. Вроде бы игра с Германией, ничто не предвещало беды. Но в конце получилась драма.

– О чем вы думали, когда сборная России осталась в меньшинстве в концовке при счете 3:4?

– Когда мы удалились, я думал: «Все. Это позор. Шансов нет никаких». Ну это прям чудо какое‑то произошло! Сравнять счет в меньшинстве, когда мы сняли вратаря. А потом Капризов в овертайме забил победный гол.

Помню, как я Гусева обнимал, очень радовался. Понятно, что я там играл не на первых ролях. В основном, со скамейки наблюдал за всем происходящим. Но это было просто чудо, когда Гусев сравнял.

– А потом отмечали золото в Русском доме.

– Счастье у всех было огромное. Все вместе праздновали. Жены, родители, было очень много родственников. Олимпиада есть Олимпиада.

И неважно, были там игроки НХЛ или нет. Звание олимпийского чемпиона с тобой на всю жизнь. Мы хорошо тогда отметили! – сказал нападающий СКА и олимпийский чемпион.