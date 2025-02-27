Артюхин о СКА: «Одни и те же проблемы: надо определиться с основным вратарем, готовить его к плей-офф и наладить игру в обороне»
Евгений Артюхин считает, что СКА нужно определиться с основным вратарем.
«Звонок для СКА давно прозвучал. У них одни и те же проблемы, из-за которых они проигрывают. Ничего нового не происходит. Надо сделать правильные выводы, определиться с основным вратарем, наигрывать его и готовить к плей-офф.
Также необходимо наладить правильную игру в обороне. Очень много голов было пропущено по вине защитников. При всем уважении к ребятам, какие-то вещи у них бывают неправильными, они иногда играют недисциплинированно», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ.
Ротенберг выпустил Заврагина вместо Плешкова после 6-й шайбы от «Спартака». Это 16-я замена вратарей СКА в сезоне
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости