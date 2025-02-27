Артюхин о СКА: «Одни и те же проблемы: надо определиться с основным вратарем, готовить его к плей-офф и наладить игру в обороне»

Евгений Артюхин считает, что СКА нужно определиться с основным вратарем.

«Звонок для СКА давно прозвучал. У них одни и те же проблемы, из-за которых они проигрывают. Ничего нового не происходит. Надо сделать правильные выводы, определиться с основным вратарем, наигрывать его и готовить к плей-офф.

Также необходимо наладить правильную игру в обороне. Очень много голов было пропущено по вине защитников. При всем уважении к ребятам, какие-то вещи у них бывают неправильными, они иногда играют недисциплинированно», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ .

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