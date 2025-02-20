Артюхин о штрафах за «СКА – позор российского хоккея»: «Правильно, должно быть уважение к соперникам. Эти кричалки надо убрать – неважно, на какой клуб они направлены»

Евгений Артюхин высказался о штрафе за кричалку «СКА – позор российского хоккея».

Подобным скандированием в адрес армейцев отметились фанаты «Спартака», «Локомотива» и «Северстали». Каждый из этих клубов был оштрафован за поведение болельщиков.

«Лига принимает правильные решения, штрафуя за эти кричалки. Как по мне, их вообще надо убрать, вне зависимости от того, против какого клуба они направлены. Без разницы. Это не украшает наш хоккей.

Я считаю, что к соперникам должно быть какое-то уважение», – сказал бывший игрок СКА Евгений Артюхин .

Никита Щитов: «Не знаю, почему СКА – позор российского хоккея. Команда неплохая, собраны хорошие игроки. Почему идет такой негатив?»