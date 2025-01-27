Артюхин о травме Никишина: «Он один из ключевых игроков СКА. Через него шла игра в большинстве, он много очков набирал. Результативность упадет, скорее всего»
Евгений Артюхин высказался о том, повлияет ли травма Александра Никишина на СКА.
– Конечно, повлияет. Никишин – один из ключевых игроков. Через него шла игра в большинстве, он много очков набирал.
Придется перестраивать игру при численном преимуществе, задействовать других ребят. Поэтому результативность, скорее всего, упадет.
– СКА будет теперь стараться строже играть?
– Думаю, да. Никишин – игрок атакующего плана, поэтому сейчас будет больше строгости. В принципе резерв у СКА есть, и многие получат шанс проявить себя, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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