Артюхин о травме Никишина: «Он один из ключевых игроков СКА. Через него шла игра в большинстве, он много очков набирал. Результативность упадет, скорее всего»

Евгений Артюхин высказался о том, повлияет ли травма Александра Никишина на СКА.

– Конечно, повлияет. Никишин – один из ключевых игроков. Через него шла игра в большинстве, он много очков набирал.

Придется перестраивать игру при численном преимуществе, задействовать других ребят. Поэтому результативность, скорее всего, упадет.

– СКА будет теперь стараться строже играть?

– Думаю, да. Никишин – игрок атакующего плана, поэтому сейчас будет больше строгости. В принципе резерв у СКА есть, и многие получат шанс проявить себя, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.