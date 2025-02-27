Сервисмен сборной России об Овечкине: «Чем больше величие игрока, тем меньше у него требований. Заточку его коньков знаю наизусть, к клюшкам он никого не подпускает»
– Какой райдер у Александра Овечкина, когда он приезжает в сборную? Что «под него» надо сделать?
– За много лет работы я убедился в том, что чем больше величие игрока, тем меньше у него требований к своей амуниции, конькам. Как правило, все намного проще, чем у начинающих. Поэтому никаких проблем с Овечкиным никогда не было.
– Он просит подшивать свой знаменитый нагрудник, в котором играет уже лет 25?
– Мы немножко подшивали, но вообще Овечкин этого не любит. Очень многие игроки выступают в том, к чему привыкли. Это уже их ритуал.
– А клюшки?
– Саша их только сам готовит, никого к ним не подпускает. К этому он относится очень щепетильно.
– А заточка коньков?
– Я ее знаю наизусть! У каждого хоккеиста ведь своя заточка коньков, как почерк у человека. Хотя она со временем становится другой.
Вот у Овечкина она по ходу карьеры немного видоизменялась. Но не радикально, – сказал сервисмен сборной России по хоккею Константин Рогатин.
Александр Мостовой: «Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король. Он побьет рекорд Гретцки, не сомневаюсь»
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