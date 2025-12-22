  • Спортс
  Тринеев о тренировках Овечкина: «Нет такого, что он просто сидит и отдыхает. Если не катается, то идет в зал. С возрастом становится тяжелее, нужно больше заниматься»
0

Форвард «Вашингтона» Богдан Тринеев поделился мнением о тренировках Александра Овечкина.

– Откроете секрет: что делает Александр Овечкин на тренировках, что в сорок лет играет на таком уровне?

– Секреты раскрывать не буду. Это же лучший снайпер в истории НХЛ.

– Но если тренировка по желанию, он больше отдыхает, учитывая возраст, или все равно работает?

– Если Александр Михайлович не катается, он идет готовиться в зал. Нет такого, что он просто сидит и отдыхает. Всегда надо готовиться. Думаю, с возрастом тяжелее становится, и нужно больше заниматься.

– Вы его и в жизни называете по имени-отчеству?

– Конечно. Он великий игрок, легенда. Плюс человек намного старше меня. Думаю, так правильнее и уважительнее. Мне так удобнее, и я так комфортнее себя чувствую.

– Овечкин в гости не звал?

– Бывал уже пару раз.

– То есть вас взяли под крыло?

– Конечно. Неопытного молодого бойца взяли. Хожу тут за всеми, как губка, впитываю, – сказал Тринеев.

Тринеев об Овечкине: «Он часто собирает русскоговорящих ребят. Вне льда Александр Михайлович очень веселый человек, его приятно слушать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
