Тринеев о тренировках Овечкина: «Нет такого, что он просто сидит и отдыхает. Если не катается, то идет в зал. С возрастом становится тяжелее, нужно больше заниматься»
Форвард «Вашингтона» Богдан Тринеев поделился мнением о тренировках Александра Овечкина.
– Откроете секрет: что делает Александр Овечкин на тренировках, что в сорок лет играет на таком уровне?
– Секреты раскрывать не буду. Это же лучший снайпер в истории НХЛ.
– Но если тренировка по желанию, он больше отдыхает, учитывая возраст, или все равно работает?
– Если Александр Михайлович не катается, он идет готовиться в зал. Нет такого, что он просто сидит и отдыхает. Всегда надо готовиться. Думаю, с возрастом тяжелее становится, и нужно больше заниматься.
– Вы его и в жизни называете по имени-отчеству?
– Конечно. Он великий игрок, легенда. Плюс человек намного старше меня. Думаю, так правильнее и уважительнее. Мне так удобнее, и я так комфортнее себя чувствую.
– Овечкин в гости не звал?
– Бывал уже пару раз.
– То есть вас взяли под крыло?
– Конечно. Неопытного молодого бойца взяли. Хожу тут за всеми, как губка, впитываю, – сказал Тринеев.
