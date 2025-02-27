Шипачев об Овечкине: «На Саню смотришь в раздевалке – сидит огромный дядька. На ЧМ в Минске ему травмировали ногу, но он продолжил на уколах. Настоящий мужик»
Они вместе становились чемпионами мира в 2014 году в Минске.
– Я знаю, что российские ребята из НХЛ смотрят хайлайты КХЛ, хвалят нашу лигу. И я не удивлен. Мы же смотрим НХЛ – сидишь, велик крутишь с утра на тренировке. Включил, посмотрел – забил ли Саня Овечкин? Все переживают.
– Какой самый яркий момент, когда вы пересеклись с Овечкиным?
– Это было в сборной России – например, на золотом чемпионате мира в Минске. Какие впечатления? Даже когда в раздевалку приходишь и на Саню смотришь – прям сидит огромный дядька.
Молодец, здорово играет. Большой спортсмен и мастер. И волевой человек. Ему в Минске нанесли травму ноги. Но врачи сделали специальный наколенник, и он продолжил турнир на уколах.
Настоящий мужик, вел за собой команду, – сказал форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев.
Вадим Шипачев: «Хочется, чтобы сборная ездила на ЧМ и Олимпиады – это помогало в карьере. У нас большой приток молодежи, ей нужны такие матчи. Хочу, чтобы все уже вернулось»
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