Шипачев об Овечкине: «На Саню смотришь в раздевалке – сидит огромный дядька. На ЧМ в Минске ему травмировали ногу, но он продолжил на уколах. Настоящий мужик»

Вадим Шипачев рассказал об игре с Александром Овечкиным.

Они вместе становились чемпионами мира в 2014 году в Минске.

– Я знаю, что российские ребята из НХЛ смотрят хайлайты КХЛ, хвалят нашу лигу. И я не удивлен. Мы же смотрим НХЛ – сидишь, велик крутишь с утра на тренировке. Включил, посмотрел – забил ли Саня Овечкин ? Все переживают.

– Какой самый яркий момент, когда вы пересеклись с Овечкиным?

– Это было в сборной России – например, на золотом чемпионате мира в Минске. Какие впечатления? Даже когда в раздевалку приходишь и на Саню смотришь – прям сидит огромный дядька.

Молодец, здорово играет. Большой спортсмен и мастер. И волевой человек. Ему в Минске нанесли травму ноги. Но врачи сделали специальный наколенник, и он продолжил турнир на уколах.

Настоящий мужик, вел за собой команду, – сказал форвард минского «Динамо » Вадим Шипачев .

Вадим Шипачев: «Хочется, чтобы сборная ездила на ЧМ и Олимпиады – это помогало в карьере. У нас большой приток молодежи, ей нужны такие матчи. Хочу, чтобы все уже вернулось»