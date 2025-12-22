Малкин – Кросби после рекорда «Питтсбурга» по очкам: «Ты лучший, дружище. Вероятно, в твоем достижении есть небольшая моя заслуга – я помог набрать много очков»

Евгений Малкин похвалил Сидни Кросби за рекорд «Питтсбурга» по очкам.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби в матче с «Монреалем» (4:3 Б) стал лучшим бомбардиром клуба в истории регулярок. Он набрал 1724 (645+1079) балла в 1387 играх, обогнав Марио Лемье (1723 очка в 915 матчах).

Евгений Малкин , временно не играющий из-за травмы, вручил ему в раздевалке переходящий приз лучшему игроку матча и трофейную шайбу.

«Сид, первый и единственный в «Питтсбурге». Вероятно, в твоем достижении есть небольшая моя заслуга, поскольку я помог набрать много очков.

Поздравляю, надеюсь, это не последний раз, когда ты бьешь рекорды. Ты лучший, дружище!» – сказал Малкин.

