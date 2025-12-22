  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин – Кросби после рекорда «Питтсбурга» по очкам: «Ты лучший, дружище. Вероятно, в твоем достижении есть небольшая моя заслуга – я помог набрать много очков»
0

Малкин – Кросби после рекорда «Питтсбурга» по очкам: «Ты лучший, дружище. Вероятно, в твоем достижении есть небольшая моя заслуга – я помог набрать много очков»

Евгений Малкин похвалил Сидни Кросби за рекорд «Питтсбурга» по очкам.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в матче с «Монреалем» (4:3 Б) стал лучшим бомбардиром клуба в истории регулярок. Он набрал 1724 (645+1079) балла в 1387 играх, обогнав Марио Лемье (1723 очка в 915 матчах).

Евгений Малкин, временно не играющий из-за травмы, вручил ему в раздевалке переходящий приз лучшему игроку матча и трофейную шайбу.

«Сид, первый и единственный в «Питтсбурге». Вероятно, в твоем достижении есть небольшая моя заслуга, поскольку я помог набрать много очков.

Поздравляю, надеюсь, это не последний раз, когда ты бьешь рекорды. Ты лучший, дружище!» – сказал Малкин.

Кросби – лучший «Пингвин» в истории! Обошел Лемье и стал 8-м бомбардиром НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
logoСидни Кросби
logoЕвгений Малкин
logoПиттсбург
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид набрал 2+2 в матче с «Питтсбургом» и стал лидером среди действующих игроков НХЛ по играм с 4+ очками (44). Он обогнал Кросби
17 декабря, 05:10
Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»
9 декабря, 20:55
Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» после четверти сезона по версии сайта НХЛ. Бедард – 2-й, Селебрини – 3-й, Макдэвид – 4-й, Малкин делит 10-е место
28 ноября, 04:35
Главные новости
Ротенберг о возвращении к тренерству в КХЛ: «Всему свое время. Если о чем-то мечтаешь, нужно идти к этому шаг за шагом»
31 минуту назад
Тринеев о тренировках Овечкина: «Нет такого, что он просто сидит и отдыхает. Если не катается, то идет в зал. С возрастом становится тяжелее, нужно больше заниматься»
41 минуту назад
Макдэвид в 5-й раз подряд набрал 140+ очков за календарный год с учетом плей-офф. Больше только у Гретцки – 13 лет
51 минуту назад
Ротенберг о победе на КПК-2025: «С этой командой можно брать золото ЧМ, очень сильная сборная. Продолжаем работать во благо российского хоккея»
сегодня, 09:23
Ткачев об Омске: «Всех адекватных болельщиков уважаю и люблю, они навсегда со мной. Никогда не выскажусь о городе плохо – я там вырос, мне дали путевку в спорт»
сегодня, 08:33
Плющев об иностранных тренерах в КХЛ: «Путин на прямой линии ставил задачу выходить в науке на 1-е место. Хоккей – это наука, канадскими гастарбайтерами ее не поднимешь»
сегодня, 08:23
💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе’‘, Мельникова – вторая
сегодня, 06:32
КХЛ. «Металлург» примет «Нефтехимик», «Спартак» в гостях у «Шанхая»
сегодня, 08:05
Кросби о том, что побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург»: «Не думаю, что значение Марио можно оценить с помощью статистики. Он по-прежнему номер один»
сегодня, 07:40
Лемье поздравил Кросби с рекордом по очкам за «Питтсбург»: «Я еще в 2005 году знал, что ты будешь особенным. Сейчас ты – один из лучших игроков всех времен»
сегодня, 05:40
Ко всем новостям
Последние новости
Сикьюра о Кравцове: «Если хоккеист не попал в НХЛ – это не значит, что он слабый. Это странная лига, причиной могут быть обстоятельства или возможности клуба»
18 минут назад
«Баффало» выиграл 6 матчей подряд впервые с 2022 года. Клуб идет 14-м на Востоке
сегодня, 09:35
Серебряков, Лямкин и Косолапов – игроки недели в КХЛ. Нечаев из «Металлурга» – лучший новичок
сегодня, 09:12
Назаров о КХЛ: «Лучший хоккейный турнир в Европе. В столь непростое время игроки должны радовать болельщиков положительными эмоциями и результатом»
сегодня, 08:57
Джей Ти Миллер пропустит несколько недель из-за травмы плеча. У форварда «Рейнджерс» 10+12 за 35 игр в этом сезоне НХЛ
сегодня, 08:45
Дмитрий Федоров об одежде тренеров: «В НХЛ работают в разных костюмах, в наших лигах все в одном и том же. Правила нашей жизни – пусть остается как есть и чтобы никто не выделялся»
сегодня, 08:11
Сикьюра о Ротенберге в совете директоров «Динамо»: «С тех пор ни разу его не видел и не общался с ним. Как я знаю, сейчас он работает с детьми»
сегодня, 07:55
Плющев об извинениях судьи перед Хартли: «Как раз он должен был извиняться перед арбитрами – за хамство. На английском обложил их последними словами, Буше тоже ругается как сапожник»
сегодня, 07:25
Ковальчук о СКА: «Петербург – хоккейный город, Ларионов знает, что делает. За командой интересно наблюдать, становление занимает какое-то время»
сегодня, 07:10
Кросби о рекорде «Питтсбурга» по очкам: «Испытываю смешанные чувства. Хоккейные боги заставили меня потрудиться над этим, я немного застопорился»
сегодня, 06:55