Короткий о дебюте в СКА: «Доверие тренеров играет большую роль – понимаешь, что за ошибку не посадят на трибуну. Главное – не транжирить его, оно не безгранично»
19-летний форвард провел в этом сезоне 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очков при полезности «минус 4» и среднем игровом времени 8:30.
«В дебютной игре команда победила, но я схватил «минус один». Личная статистика для меня не на первом месте, самое важное – это результат команды. Затем идет игра моего звена: целостность, взаимопонимание, наши действия в обороне и в атаке.
А личный «плюс-минус» или набранные очки – это второстепенные вещи, которые приходят через правильную игру. Если выполнять тренерскую установку, и моменты будут, и голы придут.
Очень большую роль играет доверие тренеров – оно положительно влияет на игрока, потому что он понимает, что его не посадят на лавку или на трибуну за одну ошибку. В такой ситуации хоккеисту проще раскрыть свои лучшие качества, чувствовать себя увереннее и показывать хорошую игру.
Самое главное – не транжирить это доверие, потому что оно не безгранично, и можно его потерять», – сказал нападающий СКА Матвей Короткий.
Короткий о пресс-конференциях Ротенберга: «Ничего не читаю – ни пресс-конференции, ни те комментарии, которые о нас пишут. Положительные или негативные – без разницы»
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