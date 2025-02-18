Ротенберг о Коротком: «Молодых ребят хвалить нельзя. Матвей действует самоотверженно, ловит шайбу на себя. Но он может играть еще лучше, ему надо еще работать»

Роман Ротенберг высказался об игре Матвея Короткого против «Северстали» (5:3).

19-летний форвард СКА набрал 2 (1+1) балла.

– Четвертое звено снова забивает и набирает очки. Если у вас какие-то планы, может быть, больше игрового времени им давать, как-то их, так сказать, вывести на другой какой-то уровень, повыше поднять?

– Если вы заметили, Матвей Короткий играл всю игру. И даже когда... скажем так, в таких отрезках, ключевых в игре, где играют всегда опытные ребята – он играл в этих отрезках.

Я знаю очень хорошо Матвея, давно, и я знаю его характер, какой это парень по духу. Надо благодарить его родителей, но в этой жизни нельзя расслабляться. То есть это всего лишь начало. И, конечно, мы не будем его хвалить, потому что, вы знаете, что молодых ребят хвалить нельзя.

Он может играть еще лучше, но в целом могу сказать, что он действует очень самоотверженно, ловит шайбу на себя, может подраться, кстати, он так и делал в молодежке всегда, и в ключевых отрезках он такой настоящий хоккеист для меня. Ну, ему надо еще работать, тренироваться. Стабильность – признак мастерства.

Вы знаете, что у молодых бывает – вы видите, по игрокам в «Северстали » тоже – многие ребята молодые, хотя отличные ребята, талантливые, где-то волнами играют, и мы не хотим, чтобы наши ребята играли волнами.

Я хочу сказать, что все наши молодые ребята – и Демидов , и Заврагин , и Матвей Короткий – они прогрессируют и они слушают, выполняют требования, это очень важный момент. Даже если это во время игры происходит: бывает ошибка в обороне, мы обсуждаем эту ошибку, и в следующей смене он ее не допускает.

Это значит, идет прогресс, это очень важно. А в будущем, конечно, да. Каждая игра – по факту, по ситуации, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.