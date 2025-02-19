Владимир Юрзинов: «У нас в прессе в моде по мелочам тюкать СКА, но вы посмотрите на работу молодежной вертикали клуба. Уже 10 номинаций лучшего новичка недели КХЛ – это конвейер»

Владимир Юрзинов положительно оценил работу молодежной вертикали СКА.

– Есть ли объективные показатели качества работы МХЛ?

– Главный показатель – количество игроков «молодежки», которые пробиваются на новый уровень – в КХЛ.

– Как его оцениваете?

– У нас в прессе в моде по мелочам тюкать СКА, но вы посмотрите, как там работает молодежная вертикаль. Накануне выпускник молодежной системы форвард Матвей Короткий был признан лучшим новичком недели КХЛ. Об этом мало пишут, но это уже четвертый лауреат недели КХЛ от СКА – после нашего форварда Ивана Демидова , а также вратарей Павла Мойсевича и Егора Заврагина . У этих юниоров в нынешнем сезоне КХЛ уже десять номинаций лучшего новичка недели.

Четверо армейцев и десять их номинаций – это уже не случайность, а работающий молодежный конвейер системы СКА, признанный КХЛ. Это не сомнительные эмоции, а объективные цифры. Напишите об этом – а не тюкайте! – сказал бывший тренер сборной СССР, сейчас являющийся консультантом СКА.