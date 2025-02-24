Короткий о пресс-конференциях Ротенберга: «Ничего не читаю – ни пресс-конференции, ни те комментарии, которые о нас пишут. Положительные или негативные – без разницы»

Матвей Короткий ответил на вопрос о пресс-конференциях Романа Ротенберга.

– Болельщики после таких поражений довольного много критикуют СКА. Обращаете ли вы внимание на гневные комментарии?

– Если честно, я вообще стараюсь интернет не читать.

Если есть свободное время, то лучше посмотреть какой-то фильм, побыть с семьей, а на комментарии на обращаю внимания.

– Роман Ротенберг неоднократно высказывался о вас в позитивном ключе. Следите ли вообще за его пресс-конференциями?

– Нет, как я и сказал, я вообще ничего не читаю – ни пресс-конференции, ни те комментарии, которые о нас пишут.

Положительные или негативные комментарии – мне без разницы, я стараюсь отключиться от этого, – сказал нападающий СКА Матвей Короткий .