Фетисов о Бахе: «Самый неудачный президент МОК в истории – он шел на разрушение олимпийских принципов. Рано или поздно конфликты заканчиваются – как теперь возвращать?»

Вячеслав Фетисов назвал Томаса Баха самым неудачным президентом МОК в истории.

На этой неделе Бах подал заявление в исполком об отставке, решение вступит в силу 23 июня. Пост президента МОК он занял в 2013 году.

«Бах должен быть борцом спортивных принципов. Когда он только возглавил МОК , была надежда, что этот человек понимает свою работу, потому что он сам спортсмен.

Если говорить о сегодняшнем дне, даже не знаю, как руководители будут это все разгребать, какие решения будут приняты по возвращению наших и белорусских атлетов. Бах очень проблематично этим управлял.

Я думаю, он понимал, куда шел изначально. Если он шел на разрушение олимпийских принципов – это одна история. Понятно, что рано или поздно конфликты заканчиваются. И как теперь это обратно возвращать?

Самый неудачный за всю историю президент», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

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