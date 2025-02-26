Фетисов о рекорде Гретцки: «Овечкин понимает миссию – русский должен стать самым результативным в мировом хоккее. Он нацелен, физически и психологически готов»

Вячеслав Фетисов высказался о миссии Александра Овечкина в НХЛ.

39-летний капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Буду просить Овечкина отдать мне одну из его клюшек на память (смеется). К сожалению, я под санкциями, меня никуда не пустят. Буду смотреть игры на расстоянии.

Довольно часто общаюсь с Александром. Говорю ему, что вся страна болеет за него. Он отвечает: «Спасибо большое! Передавайте всем привет! Я не подведу!»

Сегодня к нему приковано колоссальное внимание. У Саши есть стремление побить несокрушимый рекорд. Интерес просто зашкаливает!

Сам играл до сорока лет и понимаю, что поддерживать планку непросто. Он полностью нацелен, физически и психологически готов, у него хорошее настроение. Понимает свою миссию: русский парень должен стать самым результативным в мировом хоккее.

Пусть играет даже после рекорда Гретцки. Если есть желание и здоровье, надо продолжать играть. Иначе потом пожалеет, скажу по своему опыту», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Фетисов об опросе Mediascope: «У футболистов пустые трибуны. Президент России играет в хоккей, это самый популярный вид спорта»

Овечкин забил 883-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 11 шайб