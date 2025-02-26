Отставка Баха принята: Томас уйдет с поста члена МОК после 23 июня 2025 года

Томас Бах уйдет с поста члена МОК после 23 июня 2025 года.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял отставку президента МОК Томаса Баха с поста члена организации.

Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года. В этот день будут переданы полномочия новому президенту МОК.

Выборы главы организации пройдут 20 марта.

Бах был членом МОК с 1991 года и президентом – 2013-го.

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