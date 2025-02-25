Фетисов о словах Ротенберга про «Чудо на льду»: «Можно было бы сыграть и 200 матчей, но тогда СССР опозорился. Это урок на всю жизнь: нельзя недооценивать соперника»

Вячеслав Фетисов высказался о победе США в игре с СССР на Олимпиаде-1980.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу американской сборной над СССР на Олимпиаде-80: «Если бы США провели 100 матчей против СССР, может, наши 99 раз победили бы. Олимпиада – сложный турнир, который требует сверхусилий».

«Спорт интересен и поучителен тем, что результат определяется в нужное время и в нужном месте. Та встреча стала примером мирового уровня, что все возможно и происходят подвиги, если ты веришь в команду и очень хочешь победить.

Для меня это было уроком на всю жизнь, что нельзя недооценивать соперника до тех пор, пока не прозвучала финальная сирена. Можно было бы сыграть и 100, и 200 матчей, но мы тогда опозорились, стали серебряными призерами – и точка.

Все эти обсуждения – это просто разговоры», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.