Фетисов о словах Ротенберга про «Чудо на льду»: «Можно было бы сыграть и 200 матчей, но тогда СССР опозорился. Это урок на всю жизнь: нельзя недооценивать соперника»
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу американской сборной над СССР на Олимпиаде-80: «Если бы США провели 100 матчей против СССР, может, наши 99 раз победили бы. Олимпиада – сложный турнир, который требует сверхусилий».
«Спорт интересен и поучителен тем, что результат определяется в нужное время и в нужном месте. Та встреча стала примером мирового уровня, что все возможно и происходят подвиги, если ты веришь в команду и очень хочешь победить.
Для меня это было уроком на всю жизнь, что нельзя недооценивать соперника до тех пор, пока не прозвучала финальная сирена. Можно было бы сыграть и 100, и 200 матчей, но мы тогда опозорились, стали серебряными призерами – и точка.
Все эти обсуждения – это просто разговоры», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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