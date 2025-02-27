18 из 19 агентов НХЛ высказались за расширение лиги в опросе The Athletic. Большая часть выбрала бы Хьюстон, Аризону, Атланту или еще одну команду в Торонто

18 из 19 агентов НХЛ высказались за расширение лиги.

The Athletic опросил 19 крупнейших агентов, работающих с игроками НХЛ. Они ответили на вопрос: «Поддерживаете ли вы расширение НХЛ?»

Один из опрошенных прокомментировал свой выбор так: «Больше рабочих мест. Агенты всегда будут за это».

«Добавьте несколько команд из США и избегайте канадского доллара», – заявил еще один специалист.

В расширенной версии опроса большую часть голосов, как наиболее подходящее для расширения НХЛ место, получил Хьюстон (14 голосов), второй стала Аризона (8), Атланта заняла третью позицию (5), замыкает четверку еще одна команда в Торонто (4).

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