Агенты НХЛ считают, что новый контракт Макдэвида должен составить 20% от потолка зарплат
Действующее соглашение канадского нападающего «Эдмонтона» с зарплатой 12,5 миллиона долларов истекает в конце сезона-2025/26.
The Athletic провел анонимный опрос среди 19 крупнейших агентов, работающих с игроками НХЛ.
Девять агентов высказались за то, что новый договор форварда должен составить 20 процентов от потолка зарплат.
По два голоса получили следующие варианты: 15 млн долларов в год, 15-17 млн долларов, 18 млн долларов в год и 20 млн долларов в год.
Ранее сообщалось, что к сезону-2025/26 потолок зарплат может вырасти до 95-97 млн долларов. Сейчас он составляет 88 млн долларов.
«Макдэвид должен получить максимум. Это необходимо. Он лучший игрок в лиге. С этим на него накладывается обязательство получать максимально возможную сумму», – сказал агент.
«Я бы сказал, что 15 процентов от потолка, потому что нужно оставить 5 процентов, чтобы у команды были деньги на победу. Я думаю, это справедливо. Потому что если потолок достигнет 115 миллионов долларов, его оклад будет 15 или 16 миллионов долларов», – сказал другой агент.
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