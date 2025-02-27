Агенты назвали «Баффало» самой нестабильной и плохо управляемой организацией в НХЛ. Второе место занял «Анахайм»
Агенты НХЛ назвали самую плохую организацию в лиге.
The Athletic провел анонимный опрос среди 19 крупнейших агентов, работающих с игроками НХЛ.
Агенты ответили на вопрос о самой нестабильной и плохо управляемой организации.
Шесть голосов получил «Баффало». На второй позиции с пятью баллами расположился «Анахайм». Третье место с четырьмя очками разделили «Чикаго» и «Сан-Хосе».
Три голоса заработала «Каролина», по два – «Детройт» и «Айлендерс».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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