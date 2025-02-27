Агенты назвали «Баффало» самой нестабильной и плохо управляемой организацией в НХЛ. Второе место занял «Анахайм»

Агенты НХЛ назвали самую плохую организацию в лиге.

The Athletic провел анонимный опрос среди 19 крупнейших агентов, работающих с игроками НХЛ .

Агенты ответили на вопрос о самой нестабильной и плохо управляемой организации.

Шесть голосов получил «Баффало ». На второй позиции с пятью баллами расположился «Анахайм». Третье место с четырьмя очками разделили «Чикаго » и «Сан-Хосе ».

Три голоса заработала «Каролина», по два – «Детройт » и «Айлендерс».