Цулыгин возглавит «Салават», если команда вылетит в 1-м раунде плей-офф. Сейчас он помогает Козлову (Алексей Шевченко)
Алексей Шевченко назвал имя будущего главного тренера «Салавата Юлаева».
Уфимский клуб идет на третьем месте в Восточной конференции. Виктор Козлов возглавляет команду с 2022 года, Николай Цулыгин является его помощником.
«Следующим главным тренером «Салавата Юлаева» будет Цулыгин, если, конечно, они вылетят в первом раунде. Извините, что я это сказал.
Может поменяться менеджер, но здесь много условностей, которые мы не можем предсказать. Это касается политики.
С Козловым, да, там вопрос решен», – заявил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Шевченко про Ливо и «Авангард»: «Легионеры говорили ему: «Не надо тебе жить в Омске, в принципе в Омске жить не стоит, а в Уфе стоит»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал «Спорт-Экспресса» в ВК
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