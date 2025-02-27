Цулыгин возглавит «Салават», если команда вылетит в 1-м раунде плей-офф. Сейчас он помогает Козлову (Алексей Шевченко)

Алексей Шевченко назвал имя будущего главного тренера «Салавата Юлаева».

Уфимский клуб идет на третьем месте в Восточной конференции. Виктор Козлов возглавляет команду с 2022 года, Николай Цулыгин является его помощником.

«Следующим главным тренером «Салавата Юлаева» будет Цулыгин , если, конечно, они вылетят в первом раунде. Извините, что я это сказал.

Может поменяться менеджер, но здесь много условностей, которые мы не можем предсказать. Это касается политики.

С Козловым, да, там вопрос решен», – заявил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко .

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