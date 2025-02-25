Козлов о 3:2 с «Ладой»: «Салават» проявил характер, ребята были мотивированы. На Ливо давит внимание СМИ и болельщиков, он хочет побить рекорд по голам»
Уфимский клуб одержал победу со счетом 3:2 в домашнем матче.
В нынешнем сезоне форвард «Салавата» Джош Ливо забросил 41 шайбу в 52 матчах регулярки. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Рекорд по голам в КХЛ за одну регулярку принадлежит Сергею Мозякину – 48 шайб в сезоне-2016/17.
– Хороший матч провели с первой до последней минуты. Несмотря на курьезные голы, проигрывая 1:2, ребята проявили характер, хорошо оборонялись, провели хорошие атаки.
Здорово, что мы реализовали большинство и выиграли этот матч. «Лада» – непростой соперник, хорошо организованная команда, габаритная, ребята держат шайбу и обучены. Бывают такие моменты, когда складывается не так, как хотелось бы.
Важно, что ребята в такие моменты продолжают играть. Конечно, у нас ребята все амбициозные, когда появляется неудачная серия, все были мотивированы, чтобы исправить ситуацию.
– Все ждут рекорда Ливо. Давление на него оказывает какую‑то роль?
– Оказывает давление, спору нет. И внимание со стороны прессы, и внимание болельщиков. Да и он сам хочет побить этот рекорд. Он должен с этим справляться. И, думаю, в итоге он справится, – сказал Козлов.
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