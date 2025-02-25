«Салават» прервал серию из 3 поражений, отыгравшись с 0:2 против «Лады». Команда Козлова – 3-я на Востоке

«Салават» прервал серию из 3 поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Виктора Козлова обыграла «Ладу» со счетом 3:2 в домашнем матче.

Таким образом, «Салават » набрал 77 очков в 59 матчах и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.

«Лада » проиграла трижды подряд. Команда тренера Павла Зубова идет 10-й на Востоке с 46 баллами в 58 играх.