«Салават» прервал серию из 3 поражений, отыгравшись с 0:2 против «Лады». Команда Козлова – 3-я на Востоке
«Салават» прервал серию из 3 поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Виктора Козлова обыграла «Ладу» со счетом 3:2 в домашнем матче.
Таким образом, «Салават» набрал 77 очков в 59 матчах и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.
«Лада» проиграла трижды подряд. Команда тренера Павла Зубова идет 10-й на Востоке с 46 баллами в 58 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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