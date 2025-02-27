Шевченко про Ливо и «Авангард»: «Легионеры говорили ему: «Не надо тебе жить в Омске, в принципе в Омске жить не стоит, а в Уфе стоит»
Алексей Шевченко рассказал, почему Джош Ливо отказал «Авангарду».
Нападающий подписал новое соглашение с «Салаватом Юлаевым» на два года.
Интерес к канадцу проявлял «Авангард».
«Это часть переговоров, может, не самая главная, но один из аргументов, который ему говорили легионеры: «Не надо тебе жить в Омске, в принципе в Омске жить не стоит, а в Уфе стоит», – сказал журналист Алексей Шевченко.
«Я еще слышал аргумент, что это сейчас Ги Буше хороший, но среди игроков репутация не очень у него в Северной Америке. Бежать к нему играть не так много людей хочет. Потому что, когда он работал, были какие-то конфликты. Слили видео, где его «поливали» игроки «Оттавы». Канадцы между собой общаются, они знают», – добавил журналист Михаил Зислис.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Спорт-Экспресса» в ВК
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