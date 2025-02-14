Билл Дэйли: «Участие России сделало бы олимпийский турнир лучше. Но это не решение НХЛ»
Билл Дэйли считает, что участие России сделало бы Олимпиаду лучше.
Сборная отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ. Сообщалось, что МОК решит вопрос допуска России на ОИ-2026 после выборов президента организации.
Ранее глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш заявил: «Хотелось бы, чтобы игроки из России участвовали в турнирах. Они невероятные хоккеисты. Они хотят представлять свою страну, играть на Олимпиаде и Кубке мира».
«Я разделяю взгляды Марти. Участие России сделало бы олимпийский турнир лучше. Но это не наше решение.
Насколько понимаю, это решение будет принимать МОК, а не ИИХФ», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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