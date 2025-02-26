Мамбеталиев про 1:4 от «Металлурга»: «У «Барыса» много новеньких, им не хватает практики в КХЛ. Предупреждали ребят, что удаления не нужны, но сразу получили два»
Галым Мамбеталиев подвел итоги игры с «Металлургом» (1:4).
«Мы разбирали соперника, смотрели наши прошлые игры дома. «Металлург» – быстрая и мобильная команда, которая хорошо использует свои моменты. Предупреждали игроков, что удаления нам не нужны.
Но сразу получили два удаления и пропустили гол. Во втором периоде два раза проиграли борьбу – получили еще два гола. Четвертый гол – следствие провала.
Нам надо забивать. Мы создаем моменты, но шайба пока не идет в ворот. Мы завели много новеньких ребят. Они стараются, но им не хватает практики в КХЛ», – сказал главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
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