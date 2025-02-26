КХЛ. «Авангард» победил «Витязь», «Металлург» обыграл «Барыс», «Автомобилист» был сильнее «Ак Барса»
«Авангард» обыграл «Витязь» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Металлург» одержал победу над «Барысом» (4:1), «Автомобилист» был сильнее «Ак Барса» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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