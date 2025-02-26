Разин о 4:1 с «Барысом»: «Ненавижу, когда надо придумывать, как настроить команду: не хотели играть – неинтересно. «Металлург» дал молодым шанс почувствовать вкус КХЛ»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Барысом».

Магнитогорский клуб одержал победу со счетом 4:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Комментировать нечего. Ненавижу такие игры, когда надо что-то придумывать для того, чтобы команду настроить. Единственный плюс – молодым дали шанс, молодые почувствовали вкус КХЛ, окунулись в эту обстановку. А так, победа и победа.

– С вашей точки зрения, должного настроя у взрослых ребят не было?

– Конечно, не было. Даже если взять статистику, по броскам проиграли, по времени в атаке чуть выиграли. Все очень медленно, много пауз, темпа игры вообще никакого нет.

У ребят, когда по 3-4 решения для продолжения атаки – очень тяжело. Много хоккеистов вылетели, потому что играть не интересно.

– Миша Федоров и сразу дебют. И сразу в первом звене. Мы привыкли, что молодого в четвертой пятерке или 13-м нападающим ставят, а тут сразу в первом.

– Я и говорю, что надо что-то придумывать для того, чтобы как-то встряхнуть хоккеистов, чтобы они должным образом настроились на игру. Думал, Джонсон , Вовченко , Канцеров 13-м будет сидеть и мерзнуть, чтобы потом выйти поиграть.

Взять второе звено, в прошлой игре – игру сделали, важные голы забили, а сегодня просто не хотели играть. Сыграли те ребята, которым предоставилось время.

Тот же Зернов, после разговоров, уговоров, сегодня вышел и отыграл нормально, на четверку с плюсом. Его действия привели к решающим голам.

– Те ребята, которые не играли сегодня: Михайлис, Паливко, Гераськин – исключительно ротация? Травм нет?

– У Гераськина своя ситуация, не буду все карты раскрывать, там есть повреждение. На эти игры дали ему заживить рану. Последние три игры на выезде он играл с этой травмой, сейчас попридержали. Тот же Орехов, Камалов против своих...

Просто ужасные игры, очень тяжело настроиться, поэтому и Михайлиса не стали ставить. Про Паливко... Думали, что много будем играть в атаке и его блокированные броски, не особо пригодятся, но, как оказалось – можно его было поставить, – сказал Разин .