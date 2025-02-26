«Металлург» выиграл 5 из 6 последних матчей, команда Разина идет 5-й на Востоке

У «Металлурга» 5 побед в 6 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Барыс» со счетом 4:1 в домашнем матче.

Таким образом, «Металлург » набрал 76 очков в 59 матчах и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции.

«Барыс » проиграл 9 матчей подряд. Команда тренера Галыма Мамбеталиева идет 12-й на Востоке с 29 баллами после 59 игр.