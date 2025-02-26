«Металлург» выиграл 5 из 6 последних матчей, команда Разина идет 5-й на Востоке
У «Металлурга» 5 побед в 6 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Барыс» со счетом 4:1 в домашнем матче.
Таким образом, «Металлург» набрал 76 очков в 59 матчах и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции.
«Барыс» проиграл 9 матчей подряд. Команда тренера Галыма Мамбеталиева идет 12-й на Востоке с 29 баллами после 59 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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