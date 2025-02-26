«Оттава» интересуется Донато и Брэндоном Таневым. «Сенаторс» не выходили в плей-офф с 2017-го, отставание сейчас – 2 очка (Брюс Гарриоч)

«Оттава» интересуется Райаном Донато и Брэндоном Таневым.

Об этом сообщает инсайдер Брюс Гарриоч.

28-летний Донато в этом сезоне показывает лучшие карьерные показатели, набрав 39 (19+20) очков в 56 матчах за «Чикаго ». Средняя годовая зарплата (кэпхит) форварда составляет 2 млн долларов, этим летом он станет неограниченно свободным агентом.

На счету Танева 9+8 в 57 матчах за «Сиэтл », он лидирует по блокам среди всех нападающих НХЛ – 88 бросков. 33-летний вингер также находится на истекающем контракте. Его кэпхит – 3,5 млн долларов.

По данным PuckPedia, «Сенаторс» будут иметь 1,65 млн долларов под потолком зарплат на дедлайне.

«Оттава » идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав 62 очка в 57 матчах. Отставание от зоны плей-офф – 2 очка. Последний раз команда попадала в розыгрыш Кубка Стэнли в 2017 году.

Рейтинг стоимости клубов НХЛ: «Вашингтон» – в топ-10, «Флорида» – 26-я. Лидер – «Торонто»