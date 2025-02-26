Овечкин о паузе на Турнир 4 наций: «Решили с супругой поехать в Майами – погода была хорошая, повезло. Отдохнули на пляже, поработали и со свежими силами в бой»

Александр Овечкин рассказал о том, как провел перерыв на Турнир 4 наций в НХЛ.

После паузы 39-летний форвард «Вашингтона » забросил четыре шайбы в трех матчах регулярного чемпионата.

– В прошлом сезоне вы провели перерыв в Дубае, в этот раз – в Майами. Почему решили изменить планы на паузу в НХЛ?

– В этом году мы разговаривали с супругой и решили поехать в Майами, тем более погода была хорошая, нам повезло. Отдохнули на пляже, поработали чуть-чуть и со свежими силами в бой!

– Чувствуете ли разницу в ощущениях, которые были после прошлогоднего отдыха и которые после нынешнего?

– Да нет (смеется), все то же самое.

– Евгений Малкин рассказал, что вы виделись во время паузы. Как провели время с ним?

– Встретились, Женя пришел с сыном. Мы посидели, покушали, посмеялись и разошлись по домам, потому что я на следующий день уже улетал в Питтсбург, – сказал Александр Овечкин .

Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами за сезон в возрасте 39 лет или старше. Он присоединился к Хоу, Бьюсику и Селянне