Овечкин о паузе на Турнир 4 наций: «Решили с супругой поехать в Майами – погода была хорошая, повезло. Отдохнули на пляже, поработали и со свежими силами в бой»
После паузы 39-летний форвард «Вашингтона» забросил четыре шайбы в трех матчах регулярного чемпионата.
– В прошлом сезоне вы провели перерыв в Дубае, в этот раз – в Майами. Почему решили изменить планы на паузу в НХЛ?
– В этом году мы разговаривали с супругой и решили поехать в Майами, тем более погода была хорошая, нам повезло. Отдохнули на пляже, поработали чуть-чуть и со свежими силами в бой!
– Чувствуете ли разницу в ощущениях, которые были после прошлогоднего отдыха и которые после нынешнего?
– Да нет (смеется), все то же самое.
– Евгений Малкин рассказал, что вы виделись во время паузы. Как провели время с ним?
– Встретились, Женя пришел с сыном. Мы посидели, покушали, посмеялись и разошлись по домам, потому что я на следующий день уже улетал в Питтсбург, – сказал Александр Овечкин.
Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами за сезон в возрасте 39 лет или старше. Он присоединился к Хоу, Бьюсику и Селянне
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