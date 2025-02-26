Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами за сезон в возрасте 39 лет или старше. Он присоединился к Хоу, Бьюсику и Селянне

Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами за сезон в 39 лет или старше.

Капитан «Вашингтона » стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:3).

В текущем сезоне в активе 39-летнего форварда стало 47 (30+17) очков в 42 играх при полезности «+22».

Овечкин стал 4-м игроком в истории лиги, забросившим 30+ шайб за сезон в возрасте 39 лет или старше.

Россиянин присоединился к Горди Хоу (1967/68, 39 лет – 39 шайб в 74 играх; 1968/69, 40 лет – 44 в 76; 1969/70, 41 год – 31 в 76; все сезоны – за «Детройт»), Джонни Бьюсику (1975/76, 40 лет – 36 в 77, «Бостон») и Теему Селянне (2010/11, 40 лет – 31 в 73, «Анахайм»).

Овечкин забил 883-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 11 шайб

Овечкин забросил 30+ шайб в 19 сезонах в НХЛ из 20 и обновил рекорд лиги