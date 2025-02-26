Овечкин стал 3-й звездой матча с «Калгари»: 30-й гол в сезоне, 5 бросков в створ и 6 промахов (в том числе штанга) за 23:36. Еще 7 его бросков были заблокированы
Александр Овечкин стал 3-й звездой матча с «Калгари».
Капитан «Вашингтона» забросил единственную шайбу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:3), отличившись в большинстве.
В текущем сезоне в активе 39-летнего форварда стало 47 (30+17) очков в 42 играх при полезности «+22».
Сегодня Овечкин (23:36, 4:20 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 5 бросков в створ. При этом 6 раз он не попал в створ (1 из бросков – в штангу), а еще 7 бросков россиянина были заблокированы.
Также нападающий отметился 2 силовыми приемами и допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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