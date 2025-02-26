Овечкин стал 3-й звездой матча с «Калгари»: 30-й гол в сезоне, 5 бросков в створ и 6 промахов (в том числе штанга) за 23:36. Еще 7 его бросков были заблокированы

Александр Овечкин стал 3-й звездой матча с «Калгари».

Капитан «Вашингтона » забросил единственную шайбу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (1:3), отличившись в большинстве.

В текущем сезоне в активе 39-летнего форварда стало 47 (30+17) очков в 42 играх при полезности «+22».

Сегодня Овечкин (23:36, 4:20 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 5 бросков в створ. При этом 6 раз он не попал в створ (1 из бросков – в штангу), а еще 7 бросков россиянина были заблокированы.

Также нападающий отметился 2 силовыми приемами и допустил 3 потери.

Овечкин забил 883-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 11 шайб