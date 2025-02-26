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  • Кравчук про слова Коваленко о том, что тренер «Шаркс» не любит русских: «Там не только Николай, но и Аскаров, Георгиев, Мухамадуллин, Костин. Все могли бы выходить чаще. Делайте выводы»
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Кравчук про слова Коваленко о том, что тренер «Шаркс» не любит русских: «Там не только Николай, но и Аскаров, Георгиев, Мухамадуллин, Костин. Все могли бы выходить чаще. Делайте выводы»

Игорь Кравчук высказался о ситуации с русскими игроками в «Сан-Хосе».

Ранее Николай Коваленко, комментируя свою роль в клубе, сказал: «Тренер не любит русских. Генеральный менеджер любит, а тренер...» Позже игрок заявил, что слова были вырваны из контекста.

– В «Сан-Хосе» произошла история. Недавно выменянный у «Колорадо» форвард Николай Коваленко сказал, что генеральный менеджер «акул» ценит российских игроков – в отличие от тренера Райана Ворсофски, что вызвало с его стороны нервную реакцию. Ваш комментарий.

– Такие истории, вызванные или неточным переводом с русского на английский, или некорректной компиляцией, – не редкость. В девяностые годы, когда мы только открывали НХЛ, они вообще сыпались одна за другой.

Коваленко правильно сделал, что попытался эту историю замять. Но я внимательно изучил комментарий тренера. В частности он намекнул, что критически относится к тем моментам, когда игрок теряет шайбу на синей линии.

– Ваша версия: кто прав и кто виноват?

– Смотрите, в «Сан-Хосе» есть не только Коваленко, но и вратари Аскаров и Георгиев, защитник Мухамадуллин, форвард Костин. Все получают нерегулярное игровое время, все могли бы выходить на лед чаще – например, учитывая моду в НХЛ на российских вратарей, молодой и талантливый Аскаров. Так что тут выводы делайте сами.

Если говорить о Коваленко, то он не новичок, был лидером «Торпедо», четко знает, что потери на синих линиях – большой раздражитель для тренеров.

Тем более мы ведем речь о «Сан-Хосе», главном аутсайдере НХЛ. Такие команды стараются по максимуму упрощать игру, действовать строго по системе «север – юг». В этих условиях любой обрез приводит к опасной контратаке, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук. 

Тренер «Сан-Хосе» о словах Коваленко: «Мне все равно, из Африки ты, Канады, США, России, Беларуси. Главное, чтобы ты усердно работал и отдавал все силы на льду»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoНиколай Коваленко
Игорь Кравчук
logoРайан Ворсофски
logoНХЛ
logoСан-Хосе
logoКХЛ
logoТорпедо
logoЯрослав Аскаров
logoШакир Мухамадуллин
logoКлим Костин
logoАлександр Георгиев
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