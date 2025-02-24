Тренер «Сан-Хосе» о словах Коваленко: «Мне все равно, из Африки ты, Канады, США, России, Беларуси. Главное, чтобы ты усердно работал и отдавал все силы на льду»

Тренер «Сан-Хосе» высказался о работе с русскими игроками.

Ранее Николай Коваленко , комментируя свою роль в клубе, сказал: «Тренер не любит русских. Генеральный менеджер любит, а тренер...» Позже игрок заявил, что слова были вырваны из контекста.

Райан Ворсофски рассказал, что встречался с Коваленко по поводу этих комментариев.

«Очевидно, что язык отличается, и некоторые вещи вырывают из контекста. Я тренировал многих россиян, с которыми до сих пор общаюсь, и которые уже связались со мной, [после того] как вышло то интервью. Никаких проблем нет.

Мне все равно, из Африки ты, Канады, США, России, Беларуси. Главное, чтобы ты усердно работал, тебя можно было тренировать и ты отдавал все силы на льду, это все, что меня волнует», – сказал главный тренер «Сан-Хосе » Райан Ворсофски .

Коваленко про слова о том, что тренер «Шаркс» не любит русских: «Они были вырваны из контекста. У меня нет проблем с тренером, все в «Сан-Хосе» относятся ко мне справедливо»