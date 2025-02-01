Коваленко получил травму верхней части тела. Он вернется в состав «Сан-Хосе» после Турнира четырех наций

Николай Коваленко получил травму верхней части тела.

Как сообщает журналист Шен Пэн, игрок вернется в состав «Сан-Хосе » после окончания Турнира четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

В нынешнем сезоне НХЛ нападающий Николай Коваленко провел 45 игр и набрал 16 (5+11) очков.