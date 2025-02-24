Коваленко про слова о том, что тренер «Шаркс» не любит русских: «Они были вырваны из контекста. У меня нет проблем с тренером, все в «Сан-Хосе» относятся ко мне справедливо»

Николай Коваленко объяснил свои слова о том, что тренер «Шаркс» не любит русских.

14 февраля, комментируя свою роль в клубе в интервью каналу «Коробка» в YouTube, Коваленко сказал: «Тренер не любит русских. Генеральный менеджер любит, а тренер...»

Клуб возглавляет Райан Ворсофски.

«Комментарии, которые были переведены, были вырваны из контекста.

У меня нет никаких проблем с нашим тренером, и все относятся ко мне очень справедливо в «Сан-Хосе». Мне нравится здесь играть», – сказал нападающий «Сан-Хосе » Николай Коваленко .