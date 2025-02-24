Коваленко про слова о том, что тренер «Шаркс» не любит русских: «Они были вырваны из контекста. У меня нет проблем с тренером, все в «Сан-Хосе» относятся ко мне справедливо»
Николай Коваленко объяснил свои слова о том, что тренер «Шаркс» не любит русских.
14 февраля, комментируя свою роль в клубе в интервью каналу «Коробка» в YouTube, Коваленко сказал: «Тренер не любит русских. Генеральный менеджер любит, а тренер...»
Клуб возглавляет Райан Ворсофски.
«Комментарии, которые были переведены, были вырваны из контекста.
У меня нет никаких проблем с нашим тренером, и все относятся ко мне очень справедливо в «Сан-Хосе». Мне нравится здесь играть», – сказал нападающий «Сан-Хосе» Николай Коваленко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: San Jose Hockey Now
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