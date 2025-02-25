«Динамо» вторым на Западе вышло в плей-офф КХЛ, обыграв «Локомотив»
«Динамо» обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ в этом сезоне.
Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Локомотив» со счетом 3:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, «Динамо» набрало 75 очков после 58 матчей и гарантированно сыграет в Кубке Гагарина. Первым участником плей-офф из Западной конференции ранее стал «Локомотив».
У Кудашова 600 матчей в КХЛ в качестве тренера. До «Динамо» он работал в СКА, «Локомотиве» и «Атланте»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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