У Кудашова 600 матчей в КХЛ в качестве тренера. До «Динамо» он работал в СКА, «Локомотиве» и «Атланте»
Алексей Кудашов проводит 600-ю игру в КХЛ в качестве главного тренера.
«Динамо» противостоит «Локомотиву» (0:0, первый период) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта игра стала 600-й в КХЛ для главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова. Ранее он работал в «Атланте», «Локомотиве» и СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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