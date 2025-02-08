«Трактор» сравнялся по шансам со СКА на победу в Кубке Гагарина. Коэффициент рухнул с 30.00 до 6.50 с начала сезона

Шансы «Трактора» на Кубок Гагарина выросли в 4,5 раза.

Челябинская команда занимает первое место в таблице Востока, набрав 76 очков в 55 играх. Букмекеры дают коэффициент 6.50 на победу «Трактора» в Кубке Гагарина. Такие же шансы у СКА.

Перед сезоном челябинцы были за пределами топ-9 фаворитов, коэффициент на их чемпионство составлял 30.00.

Обладатель Кубка Гагарина по версии букмекеров:

1. «Локомотив» – 4.00;

2-3. СКА – 6.50;

2-3. «Трактор» – 6.50;

4. ЦСКА – 7.00;

5. «Автомобилист» – 10.00;

6. «Динамо» Москва – 10.00;

7. «Спартак» – 10.00.

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