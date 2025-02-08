«Трактор» сравнялся по шансам со СКА на победу в Кубке Гагарина. Коэффициент рухнул с 30.00 до 6.50 с начала сезона
Шансы «Трактора» на Кубок Гагарина выросли в 4,5 раза.
Челябинская команда занимает первое место в таблице Востока, набрав 76 очков в 55 играх. Букмекеры дают коэффициент 6.50 на победу «Трактора» в Кубке Гагарина. Такие же шансы у СКА.
Перед сезоном челябинцы были за пределами топ-9 фаворитов, коэффициент на их чемпионство составлял 30.00.
Обладатель Кубка Гагарина по версии букмекеров:
1. «Локомотив» – 4.00;
2-3. СКА – 6.50;
2-3. «Трактор» – 6.50;
4. ЦСКА – 7.00;
5. «Автомобилист» – 10.00;
6. «Динамо» Москва – 10.00;
7. «Спартак» – 10.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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