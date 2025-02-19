Вячеслав Быков: «Рукопожатия могут иметь место только после окончания серии. «Смерть» наступает после 4-го поражения, пока ты живой, ты борешься!»

Вячеслав Быков высказался о рукопожатиях после хоккейных матчей.

Игорь Ларионов ранее выступил за отмену рукопожатий после игр. Алексей Кудашов также сообщил, что не будет против отмены рукопожатий.

«Можно понять предложение Ларионова и Кудашова, и я поддерживаю инициативу коллег. Рукопожатия могут иметь место только после окончания серии. В регулярном чемпионате следующий матч будет с другим соперником, и здесь рукопожатия тоже логичны.

В плей-офф идет серия матчей, борьба с тем же соперником, идет психологическая работа с игроками, они должны, уважая, ненавидеть соперника, ведь им нужна только победа над ним на протяжении всей серии. Победитель определяется после серии, а не после одного конкретного матча.

Есть четыре попытки из этих семи матчей, чтобы выиграть серию. Пока эта серия не закончится, нужно концентрироваться на своей игре, и рукопожатия должны происходить только в конце нее, чтобы отдать дань уважения сопернику.

До окончания серии хоккеисты должны цепляться за любую возможность повернуть серию в свою сторону, если проигрывают, или довести ее до финальной точки, когда ведут в счете. Тренерский штаб ведет постоянную работу по психологической устойчивости игроков, их нацеленности, чтобы победить в каждом поединке!

«Смерть» наступает только после четвертого проигранного матча, и пока ты живой, ты борешься за серию! Ты должен цепляться за каждую возможность добиться победы в серии, невзирая на промежуточные неудачи, используешь все возможные методы и тактики для общей победы – это очень большая психологическая работа тренерского штаба с командой.

Всегда интересно следить за сериями между командами в плей-офф, так как сразу видна работа тренерского штаба, качество, мастерство и «живучесть» игроков. Это очень интересная работа, которая начинается в предсезонный период и с каждым этапом вся эта информативная работа концентрируется и используется в течении плей-офф», – сказал экс-тренер ЦСКА, «Салавата Юлаева» и СКА Вячеслав Быков.

КХЛ не отменит рукопожатия после матчей: «Это благодарность сопернику, жест уважения. Эпизоды проявления эмоций носят единичный характер»

Игорь Ларионов: «Я против рукопожатий после матчей. Это не футбол, а хоккей – битва на льду, борьба»