Ротенберг про «Чудо на льду»: «Если бы США провели 100 матчей против СССР, может, наши 99 раз победили бы. Олимпиада – сложный турнир, который требует сверхусилий»
7 лет назад, 25 февраля 2018 года, команда России в финале Игр-2018 победила сборную Германии (4:3 ОТ). Ротенберг тогда занимал пост главы штаба сборной.
– Что скажете о том, как менялось общественное мнение за семь лет? Сначала это золото недооценивали, потому что игроки НХЛ не приехали на ту Олимпиаду. А теперь это золото кажется чудом, потому что мы в Милан-2026 можем не попасть.
– Олимпиада – всегда сложный турнир, где вообще нет права на ошибку. Это даже не плей-офф КХЛ, когда один матч не сложился, но ты можешь взять всю серию.
А на Олимпиаде нет такой возможности. Ты должен побеждать в каждой игре. Это большое давление на команду. Поэтому так сложно там победить.
Вы посмотрите, когда последний раз сборная США побеждала на Олимпиаде. Это было в 1980 году. И то американцы назвали это «Чудом на льду». Если бы они провели 100 матчей против сборной СССР – может, наши хоккеисты победили бы 99 раз. И вот та победа сборной США в Лейк-Плэсиде в самом деле получилась очень неожиданной.
Олимпиада – очень сложный турнир, который требует сверхусилий от каждого. И этого нам удалось добиться. А олимпийский чемпион – он и в Африке олимпийский чемпион. По-другому не может быть.
Победа в Пхенчхане – тот фундамент, который дает нам возможность дальше работать и развиваться, воспитывать наших детишек, строить хоккейные катки и замечательные дворцы. Основывать детские хоккейные школы, поднимать спорт в стране, повышать уровень МХЛ, ВХЛ, КХЛ. Все-таки мы олимпийские чемпионы 2018 года.
А в 2022 году сборная России завоевала серебро. Оно тоже дорогого стоит. Но, конечно, мы стремимся к тому, чтобы быть на первом месте. Будем делать все возможное, чтобы побеждать. Дай бог, совсем скоро мы вернемся на международную арену и заново докажем, что мы можем выиграть Олимпиаду, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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