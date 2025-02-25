Кузнецов об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он забил 1000 голов в НХЛ. Надеюсь, в этом сезоне побьет рекорд Гретцки»
Евгений Кузнецов пожелал Александру Овечкину забить 1000 голов в НХЛ.
39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Надеюсь, что в этом сезоне он побьет рекорд Гретцки. Пусть это случится как можно скорее.
Хотелось бы, чтобы он забил 1000 голов в НХЛ», – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.
Овечкин о шансах побить рекорд Гретцки в этом сезоне: «Буду идти от игры к игре. Сегодня мог больше забить, но доволен и хет-триком»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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