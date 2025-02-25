Кузнецов об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он забил 1000 голов в НХЛ. Надеюсь, в этом сезоне побьет рекорд Гретцки»

Евгений Кузнецов пожелал Александру Овечкину забить 1000 голов в НХЛ.

39-летний капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Надеюсь, что в этом сезоне он побьет рекорд Гретцки. Пусть это случится как можно скорее.

Хотелось бы, чтобы он забил 1000 голов в НХЛ», – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов .

Овечкин о шансах побить рекорд Гретцки в этом сезоне: «Буду идти от игры к игре. Сегодня мог больше забить, но доволен и хет-триком»