Агент Овечкина о целях игрока: «Рекорд Гретцки и Кубок Стэнли сейчас наравне для Александра. «Вашингтон» – открытие чемпионата. Карбери проделал потрясающую работу»

Агент Александра Овечкина рассказал о целях нападающего в сезоне-2024/25.

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Конечно, можно сказать, что и рекорд Гретцки, и Кубок Стэнли сейчас наравне для Александра . Команда является открытием чемпионата. Это признают все.

Спенсер Карбери проделал потрясающую работу и имеет все шансы получить звание тренера года. И, безусловно, столь успешная игра помогает Саше и вдохновляет его.

Команда будет биться и стараться. Но плей-офф – это отдельный турнир, и предугадать что-то сложно. Первые и восьмые места зыбываются. Думаю, что у «Вашингтона » такие же шансы, как и у многих других команд», – сказал агент Глеб Чистяков.