Овечкин о шансах побить рекорд Гретцки в этом сезоне: «Буду идти от игры к игре. Сегодня мог больше забить, но доволен и хет-триком»
Александр Овечкин высказался о шансах побить рекорд Уэйна Гретцки в этом сезоне.
39-летний капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (7:3).
У него 882 гола в 1467 играх в регулярках лиги – 2-й результат в истории. До рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 играх) осталось 12 шайб.
Чтобы побить рекорд, россиянину нужно забросить как минимум 13 шайб в 25 оставшихся играх в текущей регулярке.
О том, что «Эдмонтон» снял вратаря при счете 3:6
«Да, я был удивлен. Что-то вроде того. В моменте с голом мне повезло, что у соперника сломалась клюшка. Было полно времени, чтобы все оценить».
О шансах побить рекорд уже в этом сезоне
«Буду идти от игры к игре. Сегодня мог больше забить, но доволен и хет-триком», – сказал Овечкин.
🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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