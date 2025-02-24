Овечкин о шансах побить рекорд Гретцки в этом сезоне: «Буду идти от игры к игре. Сегодня мог больше забить, но доволен и хет-триком»

Александр Овечкин высказался о шансах побить рекорд Уэйна Гретцки в этом сезоне.

39-летний капитан «Вашингтона » сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (7:3).

У него 882 гола в 1467 играх в регулярках лиги – 2-й результат в истории. До рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 играх) осталось 12 шайб.

Чтобы побить рекорд, россиянину нужно забросить как минимум 13 шайб в 25 оставшихся играх в текущей регулярке.

О том, что «Эдмонтон» снял вратаря при счете 3:6

«Да, я был удивлен. Что-то вроде того. В моменте с голом мне повезло, что у соперника сломалась клюшка. Было полно времени, чтобы все оценить».

О шансах побить рекорд уже в этом сезоне

«Буду идти от игры к игре. Сегодня мог больше забить, но доволен и хет-триком», – сказал Овечкин.

🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб