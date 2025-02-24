Кожевников о хет-трике Овечкина: «Это стиль Саши – ставить всех на уши. Он величайший из великих. Будем надеяться, что рекорд Гретцки удастся побить уже в этом сезоне»

Александр Кожевников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

23 февраля Овечкин забил 3 гола в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).

«Это стиль Саши – ставить всех на уши. Пока рекорд Гретцки не побьет – так и будет всех на уши поднимать (смеется).

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки – такого интереса уже не будет. Отпразднует достижение, а дальше для народа это станет обыденностью, которую никто не любит.

Саша – величайший из великих. Будем надеяться, что удастся побить рекорд уже в этом сезоне. Если не получится, то на следующий год 100%. Будем болеть и ждать!

Овечкин, как и 17-летняя теннисистка Мирра Андреева, поздравили всех российских болельщиков с праздником – Днем защитника Отечества. Мирру тоже хочется обязательно отметить, она большая молодец, поздравляю ее с заслуженным титулом WTA-1000 в Дубае», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .